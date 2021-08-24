Son dakika spor haberi: Vitor Pereira'dan muhteşem dönüş! 3'te 3 (FB haberi)

Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi beklenenden çok daha iyi başladı. 5 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe geri dönen Pereira, eksikler ve sakatlara rağmen sezona galibiyetlerle giriş yaptı.
3'TE 3!
Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta içerisinde 7 günde 3 maça çıktı, 3 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler hiç gol yemeden, 4 gol attı. Bu süreçte 3'lü savunmayı sahaya süren Vitor Pereira, yeni sistemin adaptasyon süreci de eklendiğinde muhteşem bir geri dönüşe imza attı.
HAMLELERİ DİREKT SKORA ETKİ ETTİ
Özellikle geride bırakılan Adana Demirspor, Helsinki ve Antalyaspor karşılaşmalarında Pereira'nın oyuncu değişiklikleri ve hamleleri direkt skora etki etti. İşte Pereira ve alkış toplayan hamleleri: