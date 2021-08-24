Son dakika spor haberi: Vitor Pereira'dan muhteşem dönüş! 3'te 3 (FB haberi)

19 AĞUSTOS HELSİNKİ MAÇI:

Adana Demirspor maçındaki gibi gol bulmakta zorlanan ve forvetsiz oynayan Fenerbahçe'de 61'de Mesut Özil gibi bir yıldızın yerine genç Muhammed oyuna alındı. 20 yaşındaki futbolcu sadece 3 dakika sonra enfes bir golle galibiyeti getirdi.