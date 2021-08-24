Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Vitor Pereira'dan muhteşem dönüş! 3'te 3 (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira'dan muhteşem dönüş! 3'te 3 (FB haberi)

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'de 2015/16 sezonunun ardından ikinci dönemini yaşayan Vitor Pereira'nın dönüşü muhteşem oldu. Geldiği günden bu yana takımın başında çıktığı 3 resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılan Portekizli çalıştırıcı eksik ve sakat isimlere rağmen harika bir grafik çizdi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 09:45
Son dakika spor haberi: Vitor Pereira'dan muhteşem dönüş! 3'te 3 (FB haberi)

Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi beklenenden çok daha iyi başladı. 5 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe geri dönen Pereira, eksikler ve sakatlara rağmen sezona galibiyetlerle giriş yaptı.

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira'dan muhteşem dönüş! 3'te 3 (FB haberi)

3'TE 3!
Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta içerisinde 7 günde 3 maça çıktı, 3 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler hiç gol yemeden, 4 gol attı. Bu süreçte 3'lü savunmayı sahaya süren Vitor Pereira, yeni sistemin adaptasyon süreci de eklendiğinde muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira'dan muhteşem dönüş! 3'te 3 (FB haberi)

HAMLELERİ DİREKT SKORA ETKİ ETTİ
Özellikle geride bırakılan Adana Demirspor, Helsinki ve Antalyaspor karşılaşmalarında Pereira'nın oyuncu değişiklikleri ve hamleleri direkt skora etki etti. İşte Pereira ve alkış toplayan hamleleri:

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira'dan muhteşem dönüş! 3'te 3 (FB haberi)

15 AĞUSTOS ADANA DEMİRSPOR MAÇI:
İlk yarısını 0-0 biten ve istenen oyunun sergilenmediği maçta Vitor Pereira, Serdar Aziz ve Serdar Dursun hamleleriyle maçı çevirdi. Serdar Dursun'un topla buluştuğu ilk anda başlattığı atak 46'da golle sonuçlandı.

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira'dan muhteşem dönüş! 3'te 3 (FB haberi)

19 AĞUSTOS HELSİNKİ MAÇI:
Adana Demirspor maçındaki gibi gol bulmakta zorlanan ve forvetsiz oynayan Fenerbahçe'de 61'de Mesut Özil gibi bir yıldızın yerine genç Muhammed oyuna alındı. 20 yaşındaki futbolcu sadece 3 dakika sonra enfes bir golle galibiyeti getirdi.

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira'dan muhteşem dönüş! 3'te 3 (FB haberi)

22 AĞUSTOS ANTALYASPOR MAÇI:
Hareketli oyuna karşın gol bulamayan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yaptığı 5 değişikliğin 4'ü gole etki etti. İlk golde Arda pası verdi, Zajc bitirdi. İkinci golde de Mesut Özil getirdi, Valencia 2-0'lık skoru belirledi. (Milliyet)

SON DAKİKA