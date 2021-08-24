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Pozisyon net ofsayt

Antalyaspor maçının 91. dakikasında ceza sahasında Szalai’nin koluna çarpan top penaltı tartışmalarına neden olmuştu. F.Bahçe, yorumcuların çoğunun ‘penaltı değil’ dediği pozisyonun başlangıcının net ofsayt olduğunu hatırlatırken, özetlerde buna yer vermeyen yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Kritik anların açık şekilde kamuoyuna servis edilmesi istendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 06:50
Pozisyon net ofsayt
Antalyaspor maçının 91. dakikasında ceza sahasında Szalai'nin koluna çarpan top penaltı tartışmalarına neden olmuştu. F.Bahçe, yorumcuların çoğunun 'penaltı değil' dediği pozisyonun başlangıcının net ofsayt olduğunu hatırlatırken, özetlerde buna yer vermeyen yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Kritik anların açık şekilde kamuoyuna servis edilmesi istendi.
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