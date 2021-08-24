Mesut Özil'den Kim Min Jae'ye övgüler! "Onu Sergio Ramos'a benzetiyorum"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ve yeni transferi Kim Min Jae, Güney Kore'de bir youtube programına konuk oldu.

Mesut Özil'e Kim Min Jae hakkında sorular sorulurken, yıldız futbolcu takım arkadaşı hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

"SICAK KANLI OLMAK ONA YAKIŞIYOR"

Mesut Özil, Kim Min Jae'nin kişiliğine dair yaptığı yorumda, "Kim çok sıcak kanlı biri, izlenimim bu yönde. Ayrıca, bu tavrının Kim'e çok yakıştığını düşünüyorum." dedi.

"ONU RAMOS'A BENZEİYORUM"

Öte yandan Mesut, Kim Min Jae'nin futbolunu, dünyaca ünlü yıldız Sergio Ramos'a benzetirken, "Beraber yaptığımız antrenmanlardan sonra videolarını da izledim. Oyun içinde çok sakin bir oyuncu olması etkileyici. Onu dünyanın en iyi defans oyuncusu Sergio Ramos'a benzetiyorum." ifadelerini kullandı.



