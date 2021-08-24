En iyi proje Fenerbahçe

Çubuklu ile önceki gün ilk maçına çıkan Kim Min Jae, dün basının karşısına çıktı. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Güney Koreli'nin öne çıkan sözleri şunlar: "Türkiye'nin ve Avrupa'nın bilinen kulüplerinden birinde olmaktan çok mutluyum. Avrupa'dan bazı kulüplerin de beni istediği bir sır değildi. Neticede Fenerbahçe'nin projesi benim açımdan çok daha iyiydi, en iyi seçenekti. Canavar lakabından mutluyum. Bu lakabı bana taraftarlarımız vermişti. Bu lakabın kalması için aynı performansı sürdüreceğim. Türkiye'de çok sıcak bir şekilde karşılandım. Szalai ile ilk oynadığımız maçtaki uyumumuz bana göre kötü değildi. Gol yemediğimiz için de mutluyum."