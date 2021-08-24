Haberler Fenerbahçe Altay Bayındır Avrupa'nın zirvesinde!

Altay Bayındır Avrupa'nın zirvesinde!

Altay Bayındır, Süper Lig’in ilk iki haftasında kalesine gelen 11 isabetli şutun tamamını kurtardı. Milli file bekçisi, Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde gol yemeyen kaleciler arasında en fazla kurtarış yapan kaleci unvanını da aldı. Tottenham’lu Lloris (10) ile Liverpool’lu Alisson (6) kurtarışla Altay’ı izliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 06:50
Altay Bayındır Avrupa'nın zirvesinde!
Altay Bayındır, Süper Lig'in ilk iki haftasında kalesine gelen 11 isabetli şutun tamamını kurtardı. Milli file bekçisi, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde gol yemeyen kaleciler arasında en fazla kurtarış yapan kaleci unvanını da aldı. Tottenham'lu Lloris (10) ile Liverpool'lu Alisson (6) kurtarışla Altay'ı izliyor.
SON DAKİKA