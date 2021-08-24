250 milyon TL’lik dava

Fenerbahçe Kulübü, TFF’ye 250 milyon liralık tazminat davası açtı. Kulüpten yapılan açıklamada davanın 3 Temmuz sürecindeki maddi zararlarının tazmini için açıldığı duyuruldu. 2010-11 sezonunda Süper Lig şampiyonunun Fenerbahçe olduğunu hatırlatan sarı-lacivertliler, o dönem TFF’nin de kararıyla takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkının engellendiğini ve kulübün hem maddi hem manevi büyük kayıplar yaşadığını vurguladı.
Fenerbahçe Kulübü, TFF'ye 250 milyon liralık tazminat davası açtı. Kulüpten yapılan açıklamada davanın 3 Temmuz sürecindeki maddi zararlarının tazmini için açıldığı duyuruldu. 2010-11 sezonunda Süper Lig şampiyonunun Fenerbahçe olduğunu hatırlatan sarı-lacivertliler, o dönem TFF'nin de kararıyla takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkının engellendiğini ve kulübün hem maddi hem manevi büyük kayıplar yaşadığını vurguladı.