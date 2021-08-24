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250 milyon TL’lik dava

Fenerbahçe Kulübü, TFF’ye 250 milyon liralık tazminat davası açtı. Kulüpten yapılan açıklamada davanın 3 Temmuz sürecindeki maddi zararlarının tazmini için açıldığı duyuruldu. 2010-11 sezonunda Süper Lig şampiyonunun Fenerbahçe olduğunu hatırlatan sarı-lacivertliler, o dönem TFF’nin de kararıyla takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkının engellendiğini ve kulübün hem maddi hem manevi büyük kayıplar yaşadığını vurguladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 06:50
250 milyon TL’lik dava
Fenerbahçe Kulübü, TFF'ye 250 milyon liralık tazminat davası açtı. Kulüpten yapılan açıklamada davanın 3 Temmuz sürecindeki maddi zararlarının tazmini için açıldığı duyuruldu. 2010-11 sezonunda Süper Lig şampiyonunun Fenerbahçe olduğunu hatırlatan sarı-lacivertliler, o dönem TFF'nin de kararıyla takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkının engellendiğini ve kulübün hem maddi hem manevi büyük kayıplar yaşadığını vurguladı.
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