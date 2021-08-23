Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Fenerbahçe-Antalyaspor maçı değerlendirmesi!

Fenerbahçe, Antalyaspor'un bu defansif anlayışına karşılık hücumda sahayı genişletti. Orta 4'lüde sağda Nazım solda Ferdi'nin daha derinlikte top alıp öndeki 3'lüyle beraber daha fazla hücum hareketliliği ve savunma arkası koşuları denemesi gerekirdi. Top ayağındayken sarı-lacivertlilerin 1-3-6'ya dönüp hücum zenginliğini ve orta sahadaki dönen topları da alacak bu kadar kalabalık ve katı savunma anlayışına karşı bu oyun çeşitliliğini saha içinde hücumda uygulaması gerekirdi.
İlk devre topa sahip olup, yarı alanda oynasa bile pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadı. Tabii bir de Muhammed, Osayi ve Samatta'nın oyun merkezindeki kombinasyon eksikliği de hücum zenginliğinin fazla ortaya çıkmamasının en önemli sebebiydi. Hangisi topu aldığında diğer 2 oyuncu ne yapacak, aksiyonları ne olacak bunun da planlanması yeterli değildi.
Vitor Pereira bir sistem bir anlayış oturtmaya çalışıyor. Rakip yarı alanda topun kaybedildiği bölgede çok çabuk baskı yaparak geri kazanmaları, saha içi disiplinleri olan ancak bu sistemle ilgili bazı oyun prensiplerinde eksiklikler de göze çarpıyor. 3-4 tane gelecek yeni transfer ve sakat oyuncuların dönmesiyle kalite seviyesi de daha yükseğe çıkacaktır.