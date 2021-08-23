Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Fenerbahçe-Antalyaspor maçı değerlendirmesi!

EMRE BOL - MESUT KESİLMEZ! Açıkçası sahaya çıkan kadroyu tuhaf buldum. Eksiklerin olduğunu elbette kabul ediyorum. Ama "fazlalar" ne olacak? Mesut Özil'i kesmek teknik direktör ukalalığıdır. Bunu inanın yumuşatarak söylüyorum! Vitor ilk Fenerbahçe macerasında yine böyle tuhaf işler yapmıştı. 5 yılın ardından bazı şeyleri düzeltmiştir diye ummuştum ama Vitor eski Vitor! Fenerbahçe'nin yine ne oynadığı belli değil. Asıl endişe verici durum da bu. Ligin ikinci haftası oynandı. Takım, "transfer istiyorum" diye bağırıyor adeta.

Samatta ne yaparsa yapsın, Fenerbahçe taraftarıyla barışması zor görünüyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama olmuyor. Daha fazla zorlamanın anlamı yok sanki. Anlaşılan o ki bu ligde yapabileceği fazla bir şey yok. Kim ağır ama dengeli bir stoper. Fenerbahçe'ye katkı yapacağını düşünüyorum. Kapalı oynamayan, topu üzerine süren oyunlar karşısında neler yapacağını merak ediyorum.