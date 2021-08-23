Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Min Jae Kim neden Fenerbahçe'yi seçtiğini açıkladı!

İşte Min Jae Kim'in açıklamalarından öne çıkanlar...

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya geldiğimden beri çok iyi karşılandım. Bu takım ile maça çıkabildiğim için kendimi çok onurlu hissediyorum. Avrupa'dan bazı kulüplerin beni istediği bir sır değildi. Fakat Fenerbahçe projesi benim için en iyi seçenekti. Sn. Ali Koç'a, Selahattin Baki'ye ve teknik direktörümüz Vitor Pereira'ya bana gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyorum."

"Çin liginde kaliteli forvetler ve futbolcular vardı. Rekabeti olan bir lig. Ama Avrupa'da oynamak istediğimden dolayı buraya geldim. Bu lige ve yeni çevreye adapte olarak kendimi daha da fazla geliştirmek istiyorum."

"Canavar lakabından dolayı mutluyum. Bu lakabı bana taraftarlar verdi. Bu lakaba uygun olmak için çok çalışıyorum"