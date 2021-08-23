Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Antalyaspor sosyal medyada atıştılar! İşte o paylaşımlar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Antalyaspor sosyal medyada atıştılar! İşte o paylaşımlar...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 2'de 2 yapmayı başardı. Karşılaşmada yer alan tartışmalı pozisyonlar hakkında önce Antalyaspor sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak tepkisini gösterdi. Fenerbahçe ise çok geçmeden bir paylaşım yaparak karşılık verdi. Maç sonunda yaşanan bu tartışma geceye damga vurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:48
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Antalyaspor sosyal medyada atıştılar! İşte o paylaşımlar...

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Karşılaşmada yer alan tartışmalı pozisyonlardan sonra önce Antalyaspor, sonra da Fenerbahçe'den paylaşımlar geldi.

Antalyaspor, maçın son dakikalarında penaltı beklediği pozisyona ithafen, "Penaltı pozisyonu öncesi gerçek mücadeleden kareler" tweet'iyle maçtan fotoğraflar paylaştı.

Fenerbahçe ise bu paylaşıma cevap olarak, 26. dakikada Gustavo'nun golü öncesi faul düdüğünün çalmasına yönelik, "Gerçekte" 3-0 bitmiş olması gereken mücadeleden kareler." şeklinde bir tweet attı.

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