Mesut Özil'e kesik

F.Bahçe, Antalya maçına sürpriz 11'le çıktı. Teknik direktör Pereira, savunmanın göbeğinde Kim'i sahaya sürerken, orta alanda flaş bir karar aldı. Portekizli hoca, dünya yıldızı Mesut Özil'i kulübeye çekti. Pereira, sakatların da çok olduğu haftada Orta alanda Helsinki maçının yıldızı Muhammed'e şans verdi. Sağda kanat bek olarak Nazım'ı görevlendiren tecrübeli hoca, kadro tercihi için şunları söyledi: "Her maç bir meydan okuma. Yaşadığımız birçok sakatlık, farklı 11'le sahaya çıkmaya mecbur etti. Mesut bizim kaptanımız. Perşembe günü önemli bir maçımız var. Dinlenip o maça hazır olması gerekir."