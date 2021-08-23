Kadıköy'de şov başladı

Ülker Stadı'nda dün akşam şovun rengi sarı-lacivertti. Tam 533 gün sonra Süper Lig maçında taraftarlarıyla buluşan Fenerbahçe, Antalyaspor engelini 2-0'lık skorla geçti. Süper Lig'in maçında Adana Demirspor'u, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında da Helsinki'yi 1-0'lık sonuçlarla deviren Kanarya, Antalyaspor'a karşı 90 dakika boyunca üstün olan taraftı. Daha çok topla oynayan, kalesinde daha az pozisyon veren Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu gollerle 3 puana uzandı, Süper Lig'de 2'de 2 yaptı.

VALENCIA DÖNDÜ!

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın ikinci 45'inde topu Antalyaspor yarı sahasına yıkan Fenerbahçe; Samuel Osayi, Mbwana Samatta, Ferdi ve Enner Valencia ile önemli fırsatlar yakaladı. Bu pozisyonlardan eli boş dönen sarı- lacivertliler, mücadeleci oyununu son dakikalara kadar sürdürdü. 89'da sahneye çıkan Zajc, 16 yaşındaki Arda'nın asistinde gol perdesini açan isimdi. Bu golden sonra net bir pozisyonuna giren Antalya, penaltı itirazlarında bulunduğu sırada yediği kontrada Valencia'nın golüyle skoru belirledi.