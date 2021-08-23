Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "Takımımızda muaazzam bir işbirliği ve çok güzel bir ruh var. Oyuncuların hepsi önemli olduklarını biliyorlar. Yedek kaldıklarında dinlenmeleri, oyuna girdiklerinde ellerinden geleni yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bu maç kolay değildi. Birtakım değişiklikler yapmak gerekiyordu. Takımımın ortaya koyduğu mücadeleden dolayı gururluyum" dedi.

GENÇLER FORMAYI HAK EDİYOR

Arda ve Muhammed'in performansları için "Onlar genç ama oynamalarının sebebi genç olmaları değil kaliteli ve karakterli olmaları, hazır olmaları. Onların da bu sorumlulukta olmaları ve kalitelerini ortaya koymaları gerekiyor" diyen Pereira, gol sevinci için de, "Gol sevincim biraz duygusaldı. Çünkü golü bulana kadar saha içinde çok çalıştık. Adil bir sonuçtu. Oyuncularım mücadeleleriyle bunu hak ettiler. Taraftarlarımız da harikaydı. Bu statta çalışmak benim için gerçek büyülü" ifadelerini kullandı.



DEĞİŞİKLİKLER 3 PUANI GETİRDİ

Portekizli çalıştırıcı, 64. dakikada Sosa, Osayi ve Muhammed'i oyundan çıkarıp Zajc, Mesut Özil ve Valencia'yı sahaya sürdü, maçın şekli değişti. Zajc gol attı, Mesut asist yaptı, Valencia da çok iyi oynadı. Arda da ilk golün asistini gerçekleştirdi.

ATACAKKEN, YEDİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, iyi mücadele ettiklerini, skoru şansın belirlediğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Son dakikada biz de atabilirdik, Altay kurtardı, dönen top kalemizde gol oldu. Oyuncularımı mücadeleleri için kutluyorum" diyerek artık önlerindeki maçlara bakacaklarını dile getirdi.