Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçındaki golü faul gerekçesiyle sayılmadı!

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler, etkili başladığı maçın 25. dakikasında Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo ile öne geçti. Kaleci Boffin'in kalesini terk ettiği pozisyonda Tisserand'ın kazandığı topu ağlara gönderen Luiz Gustavo'nun golü, Tisserand'ın Amilton'a faul yaptığı gerekçesiyle maçın hakemi Halil Umut Meler tarafından geçersiz sayıldı.

Verilen karara sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira büyük tepki gösterdi.

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(Fotoğraflar: beIN Sports)