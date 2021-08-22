Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçındaki golü faul gerekçesiyle sayılmadı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçındaki golü faul gerekçesiyle sayılmadı!

Son dakika Fenerbahçe Antalyaspor maçı haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçın 25. dakikasında Luiz Gustavo ile 1-0 öne geçti. Bu golün ardından Antalyasporlu futbolcular golden önce faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz etti. Hakem Halil Umut Meler de yardımcı hakeme uyarak faulü verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 22:27 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 22:32
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçındaki golü faul gerekçesiyle sayılmadı!

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler, etkili başladığı maçın 25. dakikasında Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo ile öne geçti. Kaleci Boffin'in kalesini terk ettiği pozisyonda Tisserand'ın kazandığı topu ağlara gönderen Luiz Gustavo'nun golü, Tisserand'ın Amilton'a faul yaptığı gerekçesiyle maçın hakemi Halil Umut Meler tarafından geçersiz sayıldı.

Verilen karara sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira büyük tepki gösterdi.

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(Fotoğraflar: beIN Sports)

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