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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Kim Min Jae ilk resmi maçına çıktı

Son dakika Fenerbahçe Antalyaspor maçı haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kim Min Jae, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 22:34
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Kim Min Jae ilk resmi maçına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Güney Koreli futbolcu Kim Min Jae sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi müsabakaya çıktı.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Güney Koreli stoper Kim Min Jae ilk kez sahada yer aldı. Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından ilk 11'de şans verilen Min Jae, savunmanın ortasında mücadelede etti. Güney Koreli futbolcu, daha önce ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor ve UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Helsinki ile karşılaşılan mücadelede forma giymemişti.

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