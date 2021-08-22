Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Alexander Sörloth transferi için kritik tarih!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Alexander Sörloth transferi için kritik tarih!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'in yeni sezonıunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de forvet arayışları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde listenin başında ise Norveçli golcü Alexander Sörloth bulunuyor. Yönetim Norveçli golcü için temaslarını sürdürürken, bu transfer için kritik tarih ortaya belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Alexander Sörloth transferi için kritik tarih!

F.Bahçe Alexander Sörloth'u bekleyişini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Leipzig'in Norveçli golcüsünü transfer etmek için 31 Ağustos'u bekleyecek. Bu tarihte çoğu lig için transfer sezonu kapanıyor. O tarih sonrası F.Bahçe için çok kritik.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Alexander Sörloth transferi için kritik tarih!

GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Sörloth'u Marsilya ve Hollanda devi PSV Eindhoven transfer etmek istiyor. Fenerbahçe gelişmeleri yakından takip ediyor. Takvim'in haberine göre; eğer Sörloth bir yere imza atmazsa hareke geçilecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Alexander Sörloth transferi için kritik tarih!

24 GOLLE LİGİN KRALI OLDU

Alman ekibi Leipzig, oyuncusunu bu sezon da düşünmediği için elden çıkartacak. Bilindiği gibi Sörloth, Trabzonspor formasıyla 2 sezon önce 24 golle krallık sevinci yaşamıştı.

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