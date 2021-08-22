Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Alexander Sörloth transferi için kritik tarih!

F.Bahçe Alexander Sörloth'u bekleyişini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Leipzig'in Norveçli golcüsünü transfer etmek için 31 Ağustos'u bekleyecek. Bu tarihte çoğu lig için transfer sezonu kapanıyor. O tarih sonrası F.Bahçe için çok kritik.
GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR
Sörloth'u Marsilya ve Hollanda devi PSV Eindhoven transfer etmek istiyor. Fenerbahçe gelişmeleri yakından takip ediyor. Takvim'in haberine göre; eğer Sörloth bir yere imza atmazsa hareke geçilecek.
24 GOLLE LİGİN KRALI OLDU
Alman ekibi Leipzig, oyuncusunu bu sezon da düşünmediği için elden çıkartacak. Bilindiği gibi Sörloth, Trabzonspor formasıyla 2 sezon önce 24 golle krallık sevinci yaşamıştı.