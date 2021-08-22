Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Antalyaspor maçı öncesi Vitor Pereira'dan açıklamalar!

Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağının altını çizen Pereira, Mesut Özil'i neden ilk 11'de tercih etmediğinin de nedenini açıkladı. İşte o sözler...

"Zor bir maç olacak. Her maç bir meydan okuma. Muhteşem taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Onların desteği ve bizim takım ruhumuzla her zorluğun üstesinden geleceğiz."

"Mesut Özil, bizim kaptanımız. Çok önemli oyuncumuz. Ancak takımımızda zaman zaman bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor. Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Onun da dinlenip bu önemli maça hazır olması için bu maçta yedek soyundurduk"

"Yaşadığımız birçok sakatlık, farklı 11'le çıkmaya mecbur etti. Her oyuncumuz çok önemli. Her maç, onlar için bir fırsattır!"