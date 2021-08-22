Perotti'de işlem tamam

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de sakatlıklardan kurtulamayan Perotti'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Yönetim, Arjantinli futbolcuyla son yaptığı görüşmede mukavelesinin feshi konusunda anlaşma sağladı. 33 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde açıklama yapılacağı öğrenildi.

SON YOLCU THIAM

Hazırlık kampında Fenerbahçe teknik heyetinin gözüne giremeyen isimlerden olan Mame Thiam'ın da yeni adresi belli oldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Senegalli ile anlaştıkları açıkladı. Çarşamba günü Kayseri'ye gidecek olan Thiam için Kanarya'nın 2 milyon euro bonservis alacağı öğrenildi.