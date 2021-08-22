Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar? | FB haberleri

2021-2022 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Ligin ilk haftasında deplasmanda Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'u Mesut Özil'in golüyle 1-0 yenen Fenerebahçe, eksiklerine rağmen Antalyaspor karşısında 3 puan almak istiyor. Ligdeki ilk maçında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor ise Kadıköy'den puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor.

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FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele sonrasında Fenerbahçe - Antalyaspor maçı özeti A Spor ekranlarında yer alacak.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: ALTAY, TISSERAND, SERDAR, SZALAI, OSAYI, FERDI, GUSTAVO, SOSA, MUHAMMED, MESUT, ZAJC

ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, VEYSEL, NALDO, GÜRAY, NURİ, POLI, GHACHA, FREDY, MUKAIRU, WRIGHT

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı önce sakat oyuncuların sayısının fazla olması dikkati çekiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın durumu ise müsabaka saatinde belli olacak.

KIM-MIN JAE OYNAYACAK MI?

Lisansı çıkarılan yeni transferlerden Güney Koreli stoper Min-jae Kim ise teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı 25 maçın 20'sini kazandı, 3'ünü kaybetti.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu müsabaka 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra iç sahada kırmızı-beyazlı ekiple yaptığı 24 maçtan 20'sini kazandı, birinde ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0 ve 2019-2020'de ise aynı skorla mağlup oldu.

İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 57 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 20 gol gördü.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 50 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GELİŞMELERİ, MAÇ ÖNÜ DETAYLARI VE A SPOR CANLI YAYININDAN KESİTLER İÇİN TIKLAYIN...

ANTALYASPOR'UN TRANSFER GELİŞMELERİ, MAÇ ÖNÜ DETAYLARI VE A SPOR CANLI YAYININDAN KESİTLER İÇİN TIKLAYIN...

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Öğrenci tribünü: 80 lira

Migros-Spor Toto tribünü: 160 lira

Fenerium üst-maraton üst A-I blok: 215 lira

Fenerium üst-maraton üst H blok: 240 lira

Fenerium üst-maraton üst C-G blok: 270 lira

Fenerium üst-maraton üst D-F blok: 290 lira

Fenerium üst-maraton üst E blok: 350 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt A-I blok: 375 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt B-H blok: 475 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt C-G blok: 550 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt D-F blok: 660 lira

Maraton alt E blok: 850 lira

Fenerium alt Avis E blok: 950 lira

Misafir tribünü: 200 lira