Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı anlatım (Fenerbahçe maçı canlı izle)

2021-2022 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'u Mesut Özil'in golüyle 1-0 yenen Fenerebahçe, eksiklerine rağmen Antalyaspor karşısında 3 puan almak istiyor. Ligdeki ilk maçında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor ise Kadıköy'den puan ya da puanlarla ayrılmak için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 21.45'te çalan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Tisserand, Attila, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Osayi - Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Mbwana Samatta

ANTALYASPOR: Boffin, Güray, Veysel, Naldo, Bünyamin, Nuri, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Wright

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı önce sakat oyuncuların sayısının fazla olması dikkati çekiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın durumu ise müsabaka saatinde belli olacak.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı 25 maçın 20'sini kazandı, 3'ünü kaybetti.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu müsabaka 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra iç sahada kırmızı-beyazlı ekiple yaptığı 24 maçtan 20'sini kazandı, birinde ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0 ve 2019-2020'de ise aynı skorla mağlup oldu.

İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 57 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 20 gol gördü.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 50 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.