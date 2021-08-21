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Son dakika transfer haberi: Konyaspor Mame Thiam için Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın! Tek sorun...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam'ın yeni adresi netleşiyor. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un golcü oyuncu için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya yakın olduğu bildirilirken transferin önündeki tek engelin Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki bir madde olduğu ifade edildi. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:18
Son dakika transfer haberi: Konyaspor Mame Thiam için Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın! Tek sorun...

Konyaspor, golcü transferinde rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Kadroda düşünülmeyen Thiam'ı isteyen yeşil-beyazlılar, transferde önemli mesafe kat etti. Konyaspor, 28 yaşındaki Senegalli golcüyle el sıkıştı. Sarı-lacivertlilerle bonservis pazarlığında da anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi. Transferin önündeki tek engelin Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki 'sonraki satıştan pay' maddesi olduğu bildirildi.

TARAFTARI HEYECANLANDIRACAK

Ufak pürüzlerin giderilmesi halinde Konyaspor formasını giyecek olan Thiam konusunda Başkan Fatih Özgökçen, "İnşallah kısa sürede sonlandırırız, takım tam olarak hazırlanmış olur. Hangi oyuncu olursa olsun taraftarımız heyecanlanır" açıklamasını yapmıştı. Tecrübeli santrfor, geçen sezon sarı-lacivertlilerde 34 maçta 8 gol, 4 asist katkısı sağladı. 2019- 20'de Kasımpaşa'da ise 28 maçta 12 gol, 8 asist yapmıştı.

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