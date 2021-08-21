Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Caner Erkin'le Gökhan Gönül Rizespor'da bir araya gelecek!

Son dakika transfer haberi: Caner Erkin'le Gökhan Gönül Rizespor'da bir araya gelecek!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'la anlaşan tecrübeli futbolcu, daha önce de aynı takımlarda forma giydiği Gökhan Gönül'le yeniden bir araya geliyor. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:31
Son dakika transfer haberi: Caner Erkin'le Gökhan Gönül Rizespor'da bir araya gelecek!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. Gazete Rize'de yer alan habere göre deneyimli futbolcu, Çaykur Rizespor'la 2 yıllık anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi böylece Gökhan Gönül'ün ardından sarı-lacivertli kulüpten ikinci transferini gerçekleştirmiş oldu.

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile birlikte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, sarı-lacivertli kulüple tüm bağlarını kopardı. 32 yaşındaki deneyimli sol bek, sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 250 karşılaşmada 16 gol atarken 58 de asist yapmıştı.

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