Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe analizi!

GÜRCAN BİLGİÇ - ARMA YOKSA FORMA YOK!
Bir formayı forma yapan; üstündeki armadır. Bu kadar basit… Fenerbahçe Başkanı "Ben çok beğendim" diyor, aynı formayı diğer "elit" kulüplerin de giydiğinden bahsediyor. Ne yani; onlar giydi, onlar yaptı diye biz de beğenmek zorunda mıyız? Genç Muhammed aslında golünü attıktan sonra en detaylı açıklamayı yaptı. Kulübüne olan sevgisini, bağlılığını bildirmek için armayı aradı, öpecekti. Bulamadı. Arma yoksa, forma da yok çünkü.
114 yıllık bir kulübün geleneklerini temsil eden, amaçlarını hatırlatan bir arması var. Her çizginin, rengin ve resmin anlattığı bir hikaye var o armada. "Zaten formanın üstüne armalar yerleştirilmiş" diyerek basitleştirilmez bu durum. Çünkü kimse o armaları, formayı eline almadan göremez. Ali Koç'un çok iyi bildiği ticaret diliyle de ifade edelim; Lisanslı ürün dediğinizde, Fenerbahçe'yi marka yapan, formaya koyulmayan o armadır. Armanın olmadığı bir giysi, forma değil; kumaştır.
KÖTÜYKEN KAZANMAK
İlk iki resmi maçı tek golle kazanarak sezona başladı Fenerbahçe. İkisinde de oyun olarak yeterli ve güven verici olmadı. Bunun bir süre nedeni var. Çözülecek olanlar da var, sürekli yaşayacaklarımız da… Öncelikle transferler tamamlanmadı. Taraftar Ali Koç'u çok eleştiriyor ama başkan doğruyu yapıyor. Özellikle İngiliz takımlarından boşa çıkacak, kaliteli oyuncular olacak. Kiralayarak, hatta maliyetsiz alma imkanları olacaktır. Üç sene bu sabrı göstermediler, doğru oyuncu bulamadılar. Bu kez acı çekmeyi göze aldı. Uzun bir yol var ve rakipleri aşmak için ekstra oyuncular gerekiyor.