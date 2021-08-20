Son dakika: Steven Caulker Fenerbahçe'den sözleşme feshi halinde tüm alacaklarını istedi!

Fenerbahçe'de Steven Caulker depremi yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin yaz transfer sezonunda Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı savunmacıdan flaş bir talep geldi.

Fenerbahçe yönetiminin Vitor Pereira öncesinde imza attırdığı yıldız isim, Portekizli teknik adamın gelişinin ardından kadro dışı bırakılmıştı.

YETERSİZ BULUNDU

Vitor Pereira'nın sistemine uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Caulker, kendine kulüp aramaya başlamıştı.



Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshetmek istediği yıldız isim, kulüpten tüm alacaklarını (3 milyon euro - yaklaşık 30 milyon TL) talep etti.