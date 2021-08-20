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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Filip Novak ve İrfan Can Kahveci açıklaması!

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'den HJK Helsinki maçında sakatlanarak oyundan çıkan Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumları hakkında bir bilgilendirme yapıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 18:32 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 18:56
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Filip Novak ve İrfan Can Kahveci açıklaması!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla yaptığı maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak'ta zorlama tespit edildiği bildirildi.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam HJK Helsinki ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk karşılaşmasında sakatlanan oyuncularımız Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ları çekilmiştir.

Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak'ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci'nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır."

Alınan bilgiye göre; İrfan Can Kahveci 10-12 gün, Filip Novak 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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