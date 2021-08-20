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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Andreas Pereira imzayı atıyor!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan Manchester United'lı futbolcu Andreas Pereira ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Belçika doğumlu Brezilyalı orta saha oyuncusu, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'ya transfer oldu. | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 09:44
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Andreas Pereira imzayı atıyor!

Fenerbahçe'nin orta saha opsiyonları arasında yer alan Andreas Pereira'nın yeni takımı belli oldu.

Manchester Unied'lı futbolcu, sarı lacivertlilerden gelen teklifi reddetti ve Brezilya takımlarından Flamengo'ya transfer olmayı tercih etti.

On numara ve kanat pozisyonlarında forma giyebilen Pereira, PSV altyapısında futbola başlamış ve daha sonra Manchester United, Granada, Lazio gibi takımlarda forma giymişti.

25 yaşındaki futbolcu için resmi transfer açıklamasının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

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