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Fenerbahçe'nin gençleri Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler Avrupa'da tam not aldı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki ile karşı karşıya gelirken, Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle rakibini mağlup etti. 20 yaşındaki Muhammed ile beraber 16 yaşındaki Arda Güler de, maçda forma giydi. İkili, maç sonrası tam not aldı. | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 12:00
Fenerbahçe'nin gençleri Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler Avrupa'da tam not aldı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol pozisyonuna girmekte zorlanan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, 65. dakikada genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle öne geçti.

Fenerbahçe, sahadan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA İLK AVRUPA MAÇINDA GOLLE TANIŞTI
Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya, HJK Helsinki karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Sarı-lacivertli 20 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa maçına HJK Helsinki karşısında çıkarken, şık bir golle Avrupa arenasına başladı.

Müsabakanın 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed, etkili bir performans ortaya koydu.

ARDA GÜLER 16 YAŞINDA AVRUPA MAÇINDA
Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği bir başka genç Arda Güler, Avrupa'da ilk kez boy gösterdi.

Sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki oyuncusu, 68. dakikada Filip Novak'ın yerine oyuna dahil oldu.

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