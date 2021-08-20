Fenerbahçe Helsinki maçındaki o görüntü dünya basınında manşet oldu! Muhammed Gümüşkaya...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol pozisyonuna girmekte zorlanan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.İkinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, 65. dakikada genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle öne geçti.
Fenerbahçe, sahadan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.