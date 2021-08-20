Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Helsinki maçındaki o görüntü dünya basınında manşet oldu! Muhammed Gümüşkaya...

Fenerbahçe Helsinki maçındaki o görüntü dünya basınında manşet oldu! Muhammed Gümüşkaya...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya ekibi Helsinki'yi Kadıköy'de ağırladı. Kanarya Helsinsinki'yi Muhammed Gümüşkaya'nın şık golüyle mağlup etti. Muhammed Gümüşkaya, attığı gol sonrası tribünlere doğru gitti ve bu esnada formasındaki armayı öpmek istedi. Fenerbahçe'nin yeni ve özel tasarımlı formasında arma bulunmamasından dolayı Muhammed, tribünlerle sevincini paylaşmakla yetindi. O görüntüler sonrasında dünya basınında işte bu başlıklar atıldı... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 10:38
Fenerbahçe Helsinki maçındaki o görüntü dünya basınında manşet oldu! Muhammed Gümüşkaya...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı.

Fenerbahçe Helsinki maçındaki o görüntü dünya basınında manşet oldu! Muhammed Gümüşkaya...

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol pozisyonuna girmekte zorlanan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.İkinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, 65. dakikada genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle öne geçti.

Fenerbahçe Helsinki maçındaki o görüntü dünya basınında manşet oldu! Muhammed Gümüşkaya...

Fenerbahçe, sahadan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe Helsinki maçındaki o görüntü dünya basınında manşet oldu! Muhammed Gümüşkaya...

O AN DÜNYA BASININDA MANŞET OLDU
Öte yandan Muhammed'in, gol sonrası armayı öpmek için formasını tutmasının ardından armayı bulamaması, dünya basınında gündem oldu. İşte bazı gazetelerin konuya ilişkin başlıkları...

Fenerbahçe Helsinki maçındaki o görüntü dünya basınında manşet oldu! Muhammed Gümüşkaya...

Daily Mail: Armasız tuhaf forma tasarımı futbolcuları bu şekilde şaşırtabiliyor... Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı golden sonra takımın armasını bulmayı ve öpmeyi denerken kafası karıştı...

Fenerbahçe Helsinki maçındaki o görüntü dünya basınında manşet oldu! Muhammed Gümüşkaya...

The Sun: Fenerbahçe'nin golünü atan oyuncunun armayı öpme denemesini izliyoruz... Tabii ki formada arma olmadığını fark etmeden önce...

Fenerbahçe Helsinki maçındaki o görüntü dünya basınında manşet oldu! Muhammed Gümüşkaya...

Marca: Yeni forma tasarımdanki tehlike... Harika bir gol attı, takımının armasını öpecekti ancak...

Fenerbahçe Helsinki maçındaki o görüntü dünya basınında manşet oldu! Muhammed Gümüşkaya...

AS: Hayatının golünü attı ve bunu kutlamak için takımının armasını öpmek istedi ancak başarısız oldu...

Fenerbahçe Helsinki maçındaki o görüntü dünya basınında manşet oldu! Muhammed Gümüşkaya...

Mundo Deportivo: Bir futbolcu gol attıktan sonra takımının armasını öpmek istiyor ve başına bunlar geliyor... İşte modern futbol...

Fenerbahçe Helsinki maçındaki o görüntü dünya basınında manşet oldu! Muhammed Gümüşkaya...

Diário Record: Golünü attı, armayı öpmek istedi ancak formasında arma yoktu...

Fenerbahçe Helsinki maçındaki o görüntü dünya basınında manşet oldu! Muhammed Gümüşkaya...

Globo: Arma nerede? Fenerbahçe'nin alternatif forması, golü atan oyuncunun kafasını karıştırdı...

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