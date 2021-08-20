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Diego Perotti Fenerbahçe'den ayrılıyor! Genoa'ya transferi...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Geçtiğimiz sezon başında İtalya'nın Roma takımından transfer edilen Diego Perotti, yaptığı skor katkılarıyla kısa zamanda takımın vazgeçilmezleri arasında yer almıştı. Arjantinli oyuncu, yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle kadroya giremedi. Bununla beraber Fenerbahçe, Perotti'ye, kendisini kadroda düşünmediğini ifade etti. Yıldız futbolcu bu gelişmenin ardından yeni takım arayışlarına girerken, transfer olacağı takımı belirledi. Buna göre Diego Perotti, Genoa'ya imza atacak. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 11:35
Diego Perotti Fenerbahçe'den ayrılıyor! Genoa'ya transferi...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan transferleri arasında yer alan Diego Perotti'nin yeni takımı belli oluyor.

4 MAÇTA 3 GOL ATMIŞTI
Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan ancak Süper Lig'de forma giydiği sadece 4 maçta 3 gol birden atan Arjantinli yıldız, 2016'da veda ettiği Genoa'ya dönüyor.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİYOR
Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Perotti'nin kontratını feshetmeye hazırlandığını ve eski takımı Genoa'ya döneceğini yazdı.

TARAFTARLARIN İÇİNDE UKDE KALDI
Geride bıraktığımız sezonda Emre Belözoğlu'nun takıma kattığı isimler arasında taraftarları en fazla heyecanlandıran isimlerin başında gelen Diego Perotti, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulamasa da oynadığı kısa sürede gösterdiği müthiş performansla dikkat çekmişti. Sarı-Lacivertlilerin yeterince faydalanamadığı Arjantinli yıldız, taraftarların içinde bir ukde olarak kalacak.

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