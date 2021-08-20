Diego Perotti Fenerbahçe'den ayrılıyor! Genoa'ya transferi...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan transferleri arasında yer alan Diego Perotti'nin yeni takımı belli oluyor.

4 MAÇTA 3 GOL ATMIŞTI

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan ancak Süper Lig'de forma giydiği sadece 4 maçta 3 gol birden atan Arjantinli yıldız, 2016'da veda ettiği Genoa'ya dönüyor.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİYOR

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Perotti'nin kontratını feshetmeye hazırlandığını ve eski takımı Genoa'ya döneceğini yazdı.

TARAFTARLARIN İÇİNDE UKDE KALDI

Geride bıraktığımız sezonda Emre Belözoğlu'nun takıma kattığı isimler arasında taraftarları en fazla heyecanlandıran isimlerin başında gelen Diego Perotti, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulamasa da oynadığı kısa sürede gösterdiği müthiş performansla dikkat çekmişti. Sarı-Lacivertlilerin yeterince faydalanamadığı Arjantinli yıldız, taraftarların içinde bir ukde olarak kalacak.