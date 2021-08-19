Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Zanka da Kopenhag’a
Kanarya’da Mathias Zanka da ayrılığın eşiğinde. Danimarkalı stoperin, Kopenhag ile anlaştığı bildirildi. Kulüplerin son görüşmeleri gerçekleştirdiği, açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade ediliyor. Zanka’nın alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.
Kanarya'da Mathias Zanka da ayrılığın eşiğinde. Danimarkalı stoperin, Kopenhag ile anlaştığı bildirildi. Kulüplerin son görüşmeleri gerçekleştirdiği, açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade ediliyor. Zanka'nın alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.