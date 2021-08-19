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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Helsinki maçında skandal karar! Net penaltı verilmedi

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya ekibi Helsinki ile karşılaşan Fenerbahçe ilk yarının son dakikalarında yaşanan pozisyon sonrası karşılaşmanın hakemine yoğun itirazlarda bulundu. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 22:34 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 22:57
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Helsinki maçında skandal karar! Net penaltı verilmedi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Helsinki-Fenerbahçe mücadelende ilk yarının son dakikalarına girilirken ilginç bir an yaşandı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında ceza alanına çevirilen top Helsinki savunmasından döndü, Fenerbahçeli oyuncuların penaltı beklentisine karşılaşmanın Fransız hakemi Benoit Bastien devam kararı verdi. Bu karar sonrası özellikle Gustavo hakeme yoğun itirazlarda bulunsa da karar değişmedi.

İşte o pozisyon...

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