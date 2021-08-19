Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Helsinki maçında skandal karar! Net penaltı verilmedi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Helsinki-Fenerbahçe mücadelende ilk yarının son dakikalarına girilirken ilginç bir an yaşandı.
Karşılaşmanın 41. dakikasında sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında ceza alanına çevirilen top Helsinki savunmasından döndü, Fenerbahçeli oyuncuların penaltı beklentisine karşılaşmanın Fransız hakemi Benoit Bastien devam kararı verdi. Bu karar sonrası özellikle Gustavo hakeme yoğun itirazlarda bulunsa da karar değişmedi.
İşte o pozisyon...
Görüntü TV 8'den alınmıştır...