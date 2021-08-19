Fenerbahçe Helsinki maçı haberleri | Fener Avrupa arenasında! İşte muhtemel 11

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında bu akşam Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Süper Lig'de sezona deplasmanda Adana Demirspor galibiyetiyle iyi başlayan sarı-lacivertliler, Helsinki'yi de devirerek 26 Ağustos'taki rövanş için avantaj elde etmeye çalışacak. Kanarya'da sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia forma giyemeyecek.

PEREIRA İLE 17. MAÇ

Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımın başında 17. Avrupa sınavına çıkıyor. Fenerbahçe'de ikinci kez göreve getirilen Portekizli teknik adam, ilk dönemi olan 2015- 16 sezonu ile 2016-17'nin başında kulübede yer aldığı 16 Avrupa maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

SAMATTA VE KIM YOK

Pereira, Samatta ile sakat olan Pelkas'ı Avrupa Ligi play-off kadrosuna almadı. Forvette bu akşam İrfan Can ya da Mesut yer alacak. Yeni transferler Min-Jae Kim ve Burak Kapacak da kadroda yer almıyor. İşte play-off için bildirilen kadro: Altay, Berke, Osman, Serdar Aziz, Nazım, Tisserand, Novak, Szalai, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Mesut Özil, Ferdi, İrfan Can, Gustavo, Arda, Zajc, Fatih, Osayi, Valencia, Serdar Dursun, Melih, Muhammed.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: ALTAY, TISSERAND, SERDAR, SZALAI, NAZIM, ZAJC, GUSTAVO, NOVAK, MESUT, OSAYI, İRFAN CAN.

HELSİNKİ: KETO, DJALO, MOREN, TENNO, KOUASSIVI, SPARV, PELTOLA, MURILLO, OLUSANYA, HOSTIKKA, RISKI.