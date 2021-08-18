Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Sead Kolasinac, Moussa Dembele, Lucas Perez... | FB haberleri

Vitor Pereria , Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdmanlarda ve yapılan maçların ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...

ALEIX VIDAL

Fenerbahçe, sağ taraf için de girişimlere başladı. Sevilla ile sözleşmesi sona eren ve serbest futbolcu konumunda olan Aleix, listenin en tepesinde yer alıyor. 31 yaşındaki yıldız için görüşmeler sürüyor.