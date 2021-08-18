Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Moussa Dembele transferini her an açıklayabilir! İşte ödenecek ücret

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Moussa Dembele transferini her an açıklayabilir! İşte ödenecek ücret

Son dakika spor haberi... Sezonu Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle açan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Bu sezon şampiyonluğa ulaşarak kupa hasretini dindirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, transferde de oldukça atak bir görüntü sergiliyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı Kanarya, uzun süredir transfer listesinde bulunan Moussa Dembele ile her konuda anlaşma sağladı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Moussa Dembele transferini her an açıklayabilir! İşte ödenecek ücret

Samatta'nın formsuzluğu, Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlığının ardından golcü transferinde temaslarını hızlandıran Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Moussa Dembele ile her konuda anlaştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Moussa Dembele transferini her an açıklayabilir! İşte ödenecek ücret

Kulübü Lyon ile pazarlıklarını sürdüren Kanarya'nın Pelkas'ı takas olarak kullanacağı bu transferde yaklaşık 8 milyon Euro da para ödeyeceği ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Moussa Dembele transferini her an açıklayabilir! İşte ödenecek ücret

Profesyonel kariyerinde Fulham, Celtic, Lyon ve Atletico Madrid formaları giyen Fransız Moussa Dembele, 275 resmi karşılaşmaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Moussa Dembele transferini her an açıklayabilir! İşte ödenecek ücret

22 MİLYON BONSERVİS!
Fulham'da yıldızı parlayan Dembele, bedelsiz gittiği Celtic'e 2018-19 öncesi servet kazandırdı. Lyon, Mali asıllı Fransız golcüyü tam 22 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcunun ismi geçtiğimiz sezonlarda G.Saray'la da anılmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Moussa Dembele transferini her an açıklayabilir! İşte ödenecek ücret

PELKAS GİDİYOR
Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından Pelkas'ı takibe alan Fransız ekibinin Yunan yıldıza sıcak baktığı belirtiliyor. Lyon ile görüşmelerde küçük pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, Fenerbahçe'nin Moussa Dembele transferini bugün açıklayabileceği iddia edildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Atletico Madrid'de kiralık olarak tamamlayan Dembele, 7 maçta 140 dakika sahada kaldı, skora katkı sağlayamadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Moussa Dembele transferini her an açıklayabilir! İşte ödenecek ücret

Bu maçlarda 115 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 40 da asist yaptı. Kariyerinde kırmızı görmeyen 25 yaşındaki oyuncu, 22 kez sarardı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Moussa Dembele transferini her an açıklayabilir! İşte ödenecek ücret

PEREZ İDDİASI
İspanyol Mundo Deportivo da F.Bahçe için bir iddia ortaya attı. Haberde; Kanarya'nın Alaves'ten ayrılacak golcü Lucas Perez ile görüştüğü yazıldı.

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