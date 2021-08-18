Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Moussa Dembele transferini her an açıklayabilir! İşte ödenecek ücret

Samatta'nın formsuzluğu, Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlığının ardından golcü transferinde temaslarını hızlandıran Fenerbahçe , mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Moussa Dembele ile her konuda anlaştı.

Kulübü Lyon ile pazarlıklarını sürdüren Kanarya'nın Pelkas'ı takas olarak kullanacağı bu transferde yaklaşık 8 milyon Euro da para ödeyeceği ileri sürüldü.