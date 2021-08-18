Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Cedric Bakambu ile her konuda anlaşma sağladı! 3 yıllık...

40 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ 2014-15 sezonunda Bursaspor formasını giyen Bakambu müthiş performansı sonrası 7.5 milyon Euro'ya Villarreal'e transfer oldu. Kongolu yıldız 2018'de 40 milyon Euro'ya Çin'e gitti.

BİR DEĞİL İKİ FORVET ALINACAK!

Forvet bölgesinde büyük bir sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin bu bölgeye iki transfer birden yapmayı planladığı belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler'in Cedric Bakambu'yu bitirdikten sonra Leipzig'ten Alexander Sörloth ve Hwang Hee Chan için şartları da sonuna kadar zorlayacağı gelen bilgiler arasında.