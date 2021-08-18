Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Cedric Bakambu ile her konuda anlaşma sağladı! 3 yıllık...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Cedric Bakambu ile her konuda anlaşma sağladı! 3 yıllık...

Son dakika spor haberi... Sezona 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de Samatta'nın performansı eleştiri oklarının hedefi olurken, forvet arayışları hızlanmış durumda. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, bir dönem Bursaspor formasını da giyen yıldız futbolcu ile her konuda anlaşırken imza için gün sayıyor. Bakambu serbest kalır kalmaz kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak imzayı atacak. (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Cedric Bakambu ile her konuda anlaşma sağladı! 3 yıllık...

Fener yeni forvetine kavuşuyor... Sarı- Lacivertliler, Çin ekibi BJ Gouan'da forma giyen Cedric Bakambu'yu kadrosuna katıyor. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan Kongolu forvet, BJ Gouan ile yıl sonunda bitecek olan sözleşmesini fesh etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Cedric Bakambu ile her konuda anlaşma sağladı! 3 yıllık...

KISA SÜREDE SONUÇLANACAK
Görüşmelerin kısa süre içinde olumlu sonuçlanacağı ve Bakambu'nun serbest kalacağı belirtiliyor. 30 yaşındaki forvet sözleşmesini fesh eder etmez soluğu İstanbul'da alacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Cedric Bakambu ile her konuda anlaşma sağladı! 3 yıllık...

ÇİN BASINI: AYRILIK YAKIN
F.Bahçe'nin Bakambu ile 3 yıllığına anlaşma sağladığı ve yıllık 2.5 milyon Euro ücret alacağı öğrenildi. Çin basını da Bakambu- BJ Gouan ayrılığının yakın olduğunu belirtiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Cedric Bakambu ile her konuda anlaşma sağladı! 3 yıllık...

40 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
2014-15 sezonunda Bursaspor formasını giyen Bakambu müthiş performansı sonrası 7.5 milyon Euro'ya Villarreal'e transfer oldu. Kongolu yıldız 2018'de 40 milyon Euro'ya Çin'e gitti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Cedric Bakambu ile her konuda anlaşma sağladı! 3 yıllık...

BİR DEĞİL İKİ FORVET ALINACAK!
Forvet bölgesinde büyük bir sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin bu bölgeye iki transfer birden yapmayı planladığı belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler'in Cedric Bakambu'yu bitirdikten sonra Leipzig'ten Alexander Sörloth ve Hwang Hee Chan için şartları da sonuna kadar zorlayacağı gelen bilgiler arasında.

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