Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Cedric Bakambu ile her konuda anlaşma sağladı! 3 yıllık...

Fener yeni forvetine kavuşuyor... Sarı- Lacivertliler, Çin ekibi BJ Gouan'da forma giyen Cedric Bakambu'yu kadrosuna katıyor. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan Kongolu forvet, BJ Gouan ile yıl sonunda bitecek olan sözleşmesini fesh etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
KISA SÜREDE SONUÇLANACAK
Görüşmelerin kısa süre içinde olumlu sonuçlanacağı ve Bakambu'nun serbest kalacağı belirtiliyor. 30 yaşındaki forvet sözleşmesini fesh eder etmez soluğu İstanbul'da alacak.
ÇİN BASINI: AYRILIK YAKIN
F.Bahçe'nin Bakambu ile 3 yıllığına anlaşma sağladığı ve yıllık 2.5 milyon Euro ücret alacağı öğrenildi. Çin basını da Bakambu- BJ Gouan ayrılığının yakın olduğunu belirtiyor.