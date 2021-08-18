Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Watford'un Ozan Tufan teklifi belli oldu! Satın alma maddesi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Watford'un Ozan Tufan teklifi belli oldu! Satın alma maddesi...

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı öne sürülen Ozan Tufan için İngiltere'den flaş bir teklif geldi. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu için Premier Lig ekibi Watford devreye girerken, Fenerbahçe'ye piyango gibi teklifte bulundu. İşte o rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Watford'un Ozan Tufan teklifi belli oldu! Satın alma maddesi...

Ozan Tufan-Watford transferinde yeni detaylar ortaya çıktı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye son teklifini sundu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Watford'un Ozan Tufan teklifi belli oldu! Satın alma maddesi...

Sabah'ın haberine göre; 26 yaşındaki milli orta sahayı 1 yıllığına kiralamak için 500 bin Euro önerirken, sözleşmeye 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi koymayı kabul etti. Ozan Tufan, İngilizler ile prensip anlaşmasına vardı ve Fenerbahçe'nin vereceği kararı beklemeye başladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Watford'un Ozan Tufan teklifi belli oldu! Satın alma maddesi...

İNGİLTERE HEP HAYALİYDİ

Sarı-lacivertli kulüp, bu teklife şimdilik olumlu veya olumsuz bir yanıt vermedi. Teknik direktör Vitor Pereira, yönetime sunduğu raporda Ozan Tufan'ın gidişine onay verdi. Top artık Başkan Ali Koç'ta...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Watford'un Ozan Tufan teklifi belli oldu! Satın alma maddesi...

Başkan, Ozan'ın geleceğiyle ilgili son kararı birkaç gün içerisinde İngilizler'e bildirecek. Başkan gidişe onay verirse, yıllardır konuşulan ama bir türlü gerçekleşmeyen Ozan'ın, Premier Lig hayali de gerçekleşecek.

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