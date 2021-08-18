Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira'dan flaş Samatta yorumu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında HJK Helsinki ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta ile ilgili de konuştu.

Pereira, Samatta hakkında "Kendisi çok iyi bir futbolcu, özgüven insanın içinden gelir. Ben gazetede, televizyonda gördüklerimden dolayı etkilenmem. Oyuncularıma özgüven aşılamak için tabi ki çalışıyorum. Samatta antrenmanlarda iyi çalışıyor. İnanıyorum ki özgüveni yerine gelecek ve Belçika'daki gibi gollerini atmaya başlayacak." yorumunu yaptı.