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Kore basınından Fenerbahçe için golcü iddiası! "Rondon ile anlaşmaya vardılar"

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, son olarak Koreli savunmacı Kim Min-Jae'yi transfer ederken, Asya pazarında futbolcu bakmaya devam ediyor. Son olarak Serdar Dursun sakatlığı sonrası (6-8 hafta sahalardan uzak kalacak) yeni bir forvet arayışına giren Fenerbahçe'nin, Salomon Rondon ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Goal.com'un Kore sitesinde yer alan habere göre sarı lacivertliler, golcü futbolcunun son durumuna ilişkin görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar... | Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:47 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:00
Kore basınından Fenerbahçe için golcü iddiası! "Rondon ile anlaşmaya vardılar"

Yaz transfer sezonunda sessizliğini koruyan ve Caulker, Serdar Dursun, Çağtay Kurukalup, Min-Jae Kim ve Burak Kapacak gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de gündemin 1 numaralı maddesi 'forvet transferi' olmuş durumda.

Kore basınından Fenerbahçe için golcü iddiası! "Rondon ile anlaşmaya vardılar"

Geçtiğimiz sezon Samatta - Cisse - Ademi üçlüsünden istediği verimi alamayan sarı lacivertliler, bu bölge için Serdar Dursun'u transfer etmiş ancak Serdar da ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanmıştı. Serdar'ın sakatlığının 6-8 hafta süreceği dile getirilmişti.

Kore basınından Fenerbahçe için golcü iddiası! "Rondon ile anlaşmaya vardılar"

Serdar Dursun'un sakatlığının ardından forvet çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertlilerin, Sörloth, Bakambu, Vedat Muriqi gibi isimlerle beraber Hee-chan Hwang ile iletişime geçtiği ifade edilmişti.

Kore basınından Fenerbahçe için golcü iddiası! "Rondon ile anlaşmaya vardılar"

KORE'DEN SÜRPRİZ İDDİA!
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe için sürpriz bir iddia da Kore basınından geldi. Muhabir Steve Manseoung Han'ın bildirdiği habere göre sarı lacivertliler, Çin Süper Ligi takımlardından Dalian'da forma giyen Salomon Rondon ile anlaşmaya vardı.

Kore basınından Fenerbahçe için golcü iddiası! "Rondon ile anlaşmaya vardılar"

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Rondon ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, oyuncunun son durumunu Dalian kulübünün teknik direktörüyle görüşüyor ve oyuncuyla sürekli iletişim halinde.

Kore basınından Fenerbahçe için golcü iddiası! "Rondon ile anlaşmaya vardılar"

SALOMON RONDRON KİMDİR?
16 Eylül 1989'da Venezuela'nın Caracas şehrinde dünyaya gelen 1.86 boyundaki santrfor, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Kore basınından Fenerbahçe için golcü iddiası! "Rondon ile anlaşmaya vardılar"

Daha önce Aragua, Las Palmas, Malaga, Rubin Kazan, Zenit, Newcastle, West Bromwich ve CSKA Moskova'da forma giyen golcü futbolcu, 2019'da 18 milyon euroluk bonservis karşılığında Çin kulübü Dalian'un yolunu tutmuştu.

Kore basınından Fenerbahçe için golcü iddiası! "Rondon ile anlaşmaya vardılar"

Kariyeri boyunca 435 müsabakada rol alan Salomon Rondon, 151 gol üretirken 44 de asist yapmıştı.

Kore basınından Fenerbahçe için golcü iddiası! "Rondon ile anlaşmaya vardılar"

Salomon Rondon, Venezuela Milli Takımı ile de 83 maçta 31 gol üretmeyi başardı.

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