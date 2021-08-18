Kore basınından Fenerbahçe için golcü iddiası! "Rondon ile anlaşmaya vardılar"

Yaz transfer sezonunda sessizliğini koruyan ve Caulker, Serdar Dursun, Çağtay Kurukalup, Min-Jae Kim ve Burak Kapacak gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de gündemin 1 numaralı maddesi 'forvet transferi' olmuş durumda.
Geçtiğimiz sezon Samatta - Cisse - Ademi üçlüsünden istediği verimi alamayan sarı lacivertliler, bu bölge için Serdar Dursun'u transfer etmiş ancak Serdar da ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanmıştı. Serdar'ın sakatlığının 6-8 hafta süreceği dile getirilmişti.
Serdar Dursun'un sakatlığının ardından forvet çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertlilerin, Sörloth, Bakambu, Vedat Muriqi gibi isimlerle beraber Hee-chan Hwang ile iletişime geçtiği ifade edilmişti.