Kore basınından Fenerbahçe için golcü iddiası! "Rondon ile anlaşmaya vardılar"

KORE'DEN SÜRPRİZ İDDİA!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe için sürpriz bir iddia da Kore basınından geldi. Muhabir Steve Manseoung Han'ın bildirdiği habere göre sarı lacivertliler, Çin Süper Ligi takımlardından Dalian'da forma giyen Salomon Rondon ile anlaşmaya vardı.