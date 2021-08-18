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Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerde yaprak dökümü devam ediyor. Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki savunmacı, eski takımı Yeni Malatyaspor'a dönüyor. Öte yandan Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe için büyük fedakarlığa imza atarak 8 milyon TL'lik alacağından vazgeçti. | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:15
Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Sadık Çiftpınar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı lacivertli kulüpten alacağı 8 milyon TL'den de vazgeçti.

SADIK'TAN BÜYÜK FEDAKARLIK: 8 MİLYON TL'DEN VAZGEÇTİ
Ocak 2019'da Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar, kulubüyle yollarını ayırdı. 8 milyon TL'lik alacağını bırakan defans oyuncusu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a geri dönüyor.

Sarı lacivertli kulübün takımda düşünmediğini belirttiği Sadık Çiftpınar eski kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde maaşında indirim yaparak Fenerbahçe'nin limit konusunda önünü açan Sadık Çiftpınar, 8 milyon TL alacağından vazgeçerek sarı lacivertli kulübe önemli bir kaynak yarattı.

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