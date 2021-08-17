Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde gaza bastı! Bombalar peş peşe

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde gaza bastı! Bombalar peş peşe

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler'de Sörloth, Hwang, Kolasinac, Wendell ve Pereira ile görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde gaza bastı! Bombalar peş peşe

F.Bahçe Yönetimi Adana Demirspor maçının ikinci yarısındaki kötü futbol nedeniyle transferde gaza bastı. Kötü futbolun yanı sıra üst üste yaşanan sakatlıklar da yönetimi tedergin ediyor...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde gaza bastı! Bombalar peş peşe

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, golcü transferi için Alman temsilcisi Leipzig'den Alexander Sörloth ve Güney Koreli Hwang Hee-Chan için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde gaza bastı! Bombalar peş peşe

Kanarya sol kanat için de Arsenal ile sözleşmesini feshetmek üzere olan Sead Kolasinac için yoğun mesai harcıyor. Boşnak yıldız, boşa çıktığı an transfer gerçekleşecek. Kanarya sol kanat için yeni bir isimle daha görüşüyor. Leverkusen'in Brezilyalı yıldızı Wendell de adaylar arasında.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde gaza bastı! Bombalar peş peşe

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Wendell'in Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. 28 yaşındaki oyuncunun şartları masaya yatırıldı. Orta sahanın göbeği için Manchester United'lı yıldız Andreas Pereira listenin en başında bulunuyor. 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu için kiralama formülü düşünülüyor.

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