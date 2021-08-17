Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde gaza bastı! Bombalar peş peşe

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, golcü transferi için Alman temsilcisi Leipzig'den Alexander Sörloth ve Güney Koreli Hwang Hee-Chan için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kanarya sol kanat için de Arsenal ile sözleşmesini feshetmek üzere olan Sead Kolasinac için yoğun mesai harcıyor. Boşnak yıldız, boşa çıktığı an transfer gerçekleşecek. Kanarya sol kanat için yeni bir isimle daha görüşüyor. Leverkusen'in Brezilyalı yıldızı Wendell de adaylar arasında.