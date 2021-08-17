Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde gaza bastı! Bombalar peş peşe

F.Bahçe Yönetimi Adana Demirspor maçının ikinci yarısındaki kötü futbol nedeniyle transferde gaza bastı. Kötü futbolun yanı sıra üst üste yaşanan sakatlıklar da yönetimi tedergin ediyor...
F.Bahçe Yönetimi Adana Demirspor maçının ikinci yarısındaki kötü futbol nedeniyle transferde gaza bastı. Kötü futbolun yanı sıra üst üste yaşanan sakatlıklar da yönetimi tedergin ediyor...
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, golcü transferi için Alman temsilcisi Leipzig'den Alexander Sörloth ve Güney Koreli Hwang Hee-Chan için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Kanarya sol kanat için de Arsenal ile sözleşmesini feshetmek üzere olan Sead Kolasinac için yoğun mesai harcıyor. Boşnak yıldız, boşa çıktığı an transfer gerçekleşecek. Kanarya sol kanat için yeni bir isimle daha görüşüyor. Leverkusen'in Brezilyalı yıldızı Wendell de adaylar arasında.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Wendell'in Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. 28 yaşındaki oyuncunun şartları masaya yatırıldı. Orta sahanın göbeği için Manchester United'lı yıldız Andreas Pereira listenin en başında bulunuyor. 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu için kiralama formülü düşünülüyor.