Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe taraftarından Artem Dzyuba'ya çağrı!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe taraftarından Artem Dzyuba'ya çağrı!

Son dakika Fenerbahçe trasnfer haberi: Fenerbahçe taraftarı, Zenit’te kadro dışı kalan Rus santrfor için kampanya başlattı. Sarı-lacivertliler onu takımda istiyor. Taraftarlar, 'Come to F.Bahçe' kampanyası başlatarak Rus santrforu mesaj yağmuruna tuttu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe taraftarından Artem Dzyuba'ya çağrı!
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F.Bahçe golcü transferi için yoğun mesai harcarken taraftardan da atak geldi... Sarı-Lacivertli taraftarlar, Zenit'te kadro dışı kalan yıldız golcü Artem Dzyuba için harekete geçti.

Takvim'in haberine göre; taraftarlar, 'Come to F.Bahçe' kampanyası başlatarak Rus santrforu mesaj yağmuruna tuttu. Bu arada F.Bahçe için İskoç ve İspanyol medyasından da golcü iddiaları gündeme geldi. İskoçlar, G.Rangers'ın golcüsü Morelos'u Fenerbahçe'ye yazarken İspanyollar ise Alaves'den Lucas Perez'i gündeme taşıdı.

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