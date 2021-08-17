Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de forvet transferinde işlem tamam! Bakambu ile anlaşma sağlandı

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Min Jae Kim'in de eski takımı olan Beijing Guoan ile sözleşmesi aralık ayında sona erecek 30 yaşındaki golcünün düşük bir bedelle transfer edileceği ileri sürüldü. Daha önce Bursaspor forması giyen yıldız oyuncunun Çubuklu'yu giymek için sabırsızlandığı ve kısa süre içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.