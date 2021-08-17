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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de forvet transferinde işlem tamam! Bakambu ile anlaşma sağlandı

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de sezonu Adana Demirspor karşısında açan Fenerbahçe rakibini 1-0 ile geçerken, Samatta'nın ilk 11'de başladığı mücadeledeki performansı eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Forvet transferine hız veren Sarı-Lacivertliler'in Çin'de forma giyen Bakamvu ile anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de forvet transferinde işlem tamam! Bakambu ile anlaşma sağlandı

Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren F.Bahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mbwana Samatta'nın formsuzluğu, Valencia'nın ardından Serdar Dursun'un da sakatlığıyla sarsılan sarı-lacivertliler, forvet transferinde temaslarını hızlandırdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de forvet transferinde işlem tamam! Bakambu ile anlaşma sağlandı

Yönetimin Çin'de forma giyen Bakambu ile anlaştığı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de forvet transferinde işlem tamam! Bakambu ile anlaşma sağlandı

GERİ SAYIM BAŞLADI
Min Jae Kim'in de eski takımı olan Beijing Guoan ile sözleşmesi aralık ayında sona erecek 30 yaşındaki golcünün düşük bir bedelle transfer edileceği ileri sürüldü. Daha önce Bursaspor forması giyen yıldız oyuncunun Çubuklu'yu giymek için sabırsızlandığı ve kısa süre içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de forvet transferinde işlem tamam! Bakambu ile anlaşma sağlandı

DEMBELE İDDİASI
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Dembele'de de görüşmelerin devam ettiği iddia edildi. Kanarya'nın Pelkas'ı takas olarak kullanıp, bonservis ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de forvet transferinde işlem tamam! Bakambu ile anlaşma sağlandı

SOL BEKE WENDELL
Forvet dışında birçok bölgeye transfer yapılması beklenen Fenerbahçe için yeni bir isim ortaya atıldı. Goal.com'da yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin Bayer Leverkusen'in 28 yaşındaki sol beki Wendell ile görüştüğü iddia edildi.

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