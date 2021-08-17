Serdar’da kırık

Adana Demirspor maçında oyuna girdikten 25 dakika sonra sakatlanarak çıkan Serdar Dursun'un köprücük kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı. Tedavisine başlanan gurbetçi oyuncunun sahalara dönüşünün 4-6 haftayı bulacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerde antrenmanda omzu çıkan Pelkas da 3-4 hafta oynayamayacağını açıklamış, Mert Hakan Yandaş'ın ise kasığında yırtık belirlenmişti. Şimdiden 3 ciddi sakatlık yaşanması 'şanssızlık' olarak değerlendirildi. Adale ağrıları nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Valencia'nın ise bu hafta takıma dönmesi bekleniyor.