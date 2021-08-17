Fenerbahçe maçı biletleri ne kadar? Fenerbahçe Antalyaspor maçı biletler ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar... | FB haberleri

Passo.com.tr üzerinden 17 Ağustos Salı günü (Bugün) saat 17.00 itibariyle 2019-2020 sezonu kombine sahipleri için satışa sunulacak olan karşılaşmanın biletleri; 18 Ağustos Çarşamba Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine; 19 Ağustos Perşembe günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine; 20 Ağustos Cuma günü ise saat 17.00'da Genel Satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.
BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
17.08.2021 tarihi saat 17:00 itibariyle 2019-2020 Kombine sahipleri (1 adet)
18.08.2021 tarihi saat 17:00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine (1 adet)
19.08.2021 tarihi saat 17:00 itibariyle Taraftar Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine (1 adet)
20.08.2021 tarihi saat 17:00 itibariyle genel satış
Maça giriş için gerekli olan sağlık kuralları için https://www.fenerbahce.org/haberler/futbol/2021-tr/8/super-lig-icin-seyircilerin-stadyumlara-girisi-hakkinda-onemli-bilgilendirme linkinden bilgi alabilirsiniz.
BİLET FİYATLARI NE KADAR?
MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 90,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 150,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 170,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 190,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 215,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 240,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 265,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 335,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 385,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 470,00 TL
MARATON ALT E BLOK 600,00 TL
FENERIUM ALT AVİS E BLOK 660,00 TL