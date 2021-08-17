Fenerbahçe maçı biletleri ne kadar? Fenerbahçe Antalyaspor maçı biletler ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin, Süper Lig 2021-2022 sezonunun 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıkıyor.

Passo.com.tr üzerinden 17 Ağustos Salı günü (Bugün) saat 17.00 itibariyle 2019-2020 sezonu kombine sahipleri için satışa sunulacak olan karşılaşmanın biletleri; 18 Ağustos Çarşamba Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine; 19 Ağustos Perşembe günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine; 20 Ağustos Cuma günü ise saat 17.00'da Genel Satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

17.08.2021 tarihi saat 17:00 itibariyle 2019-2020 Kombine sahipleri (1 adet)

18.08.2021 tarihi saat 17:00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine (1 adet)

19.08.2021 tarihi saat 17:00 itibariyle Taraftar Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine (1 adet)

20.08.2021 tarihi saat 17:00 itibariyle genel satış

Maça giriş için gerekli olan sağlık kuralları için https://www.fenerbahce.org/haberler/futbol/2021-tr/8/super-lig-icin-seyircilerin-stadyumlara-girisi-hakkinda-onemli-bilgilendirme linkinden bilgi alabilirsiniz.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 90,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 150,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 170,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 190,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 215,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 240,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 265,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 335,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 385,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 470,00 TL

MARATON ALT E BLOK 600,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK 660,00 TL