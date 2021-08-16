Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Wendell, Aleksandar Mitrovic, Alfredo Morelos... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdman ve hazırlık maçlarının ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...
YUSUF BARASI
Genç futbolcu için talipler artmaya devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray Yusuf Barasi için yarışıyor. 18 yaşındaki hücum oyuncusunun nereyi seçeceği merak konusu oldu.
SEAD KOLASINAC
Kanarya, Sead Kolasinac için resmi temaslara ve menajeriyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye bu transferde Boşnak sol bekin, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil yardım ediyor.