Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Wendell, Aleksandar Mitrovic, Alfredo Morelos... | FB haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Wendell, Aleksandar Mitrovic, Alfredo Morelos... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Wendell, Aleksandar Mitrovic, Alfredo Morelos gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:24
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Wendell, Aleksandar Mitrovic, Alfredo Morelos... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdman ve hazırlık maçlarının ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Wendell, Aleksandar Mitrovic, Alfredo Morelos... | FB haberleri

YUSUF BARASI

Genç futbolcu için talipler artmaya devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray Yusuf Barasi için yarışıyor. 18 yaşındaki hücum oyuncusunun nereyi seçeceği merak konusu oldu.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Wendell, Aleksandar Mitrovic, Alfredo Morelos... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Kanarya, Sead Kolasinac için resmi temaslara ve menajeriyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye bu transferde Boşnak sol bekin, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil yardım ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Wendell, Aleksandar Mitrovic, Alfredo Morelos... | FB haberleri

ALFREDO MORELOS

Fenerbahçe, Glasgow Rangers'ın 25 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos'u gündemine aldı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Kolombiyalı golcünün İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Wendell, Aleksandar Mitrovic, Alfredo Morelos... | FB haberleri

TAKUMI MINAMINO

Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Liverpool'un sol kanat oyuncusu Takumi Minamino'yu gündemine aldı. Jurgen Klopp'un oyuncu hakkında vereceği karar bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Wendell, Aleksandar Mitrovic, Alfredo Morelos... | FB haberleri

DENNIS BOUANGA

Kadrosuna yeni bir kanat oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi Fransa'da buldu. Sarı-lacivertlilerin, Ligue 1 ekibi Saint Etienne'de forma giyen Denis Bouanga'yı istediği bildirildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Wendell, Aleksandar Mitrovic, Alfredo Morelos... | FB haberleri

ALEKSANDAR MITROVIC

Geçtiğimiz sezon sonunda İngiltere Premier Lig'den düşen Fulham'dan ayrılmak isteyen Aleksandar Mitrovic, yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Serdar Dursun'un da sakatlanmasıyla forvet ihtiyacı 2 katına çıktı. Fulham ile görüşmeler kısa süre içerisinde gerçekleşecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Wendell, Aleksandar Mitrovic, Alfredo Morelos... | FB haberleri

WENDELL

Goal Portekiz'in haberine göre, Fenerbahçe, şu anda Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Wendell'i istiyor.

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