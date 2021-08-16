Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transafer gündemindeki isimler! Wendell, Aleksandar Mitrovic, Alfredo Morelos... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdman ve hazırlık maçlarının ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...

YUSUF BARASI Genç futbolcu için talipler artmaya devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray Yusuf Barasi için yarışıyor. 18 yaşındaki hücum oyuncusunun nereyi seçeceği merak konusu oldu.