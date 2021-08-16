Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Spor yazarları Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden Mesut Özil'in attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Spor yazarları da bu maçı değerlendirirken Fenerbahçeli yıldız isme ayrı bir parantez açtı. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 07:56
Son dakika spor haberi: Spor yazarları Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - YENİ HOCA ESKİ FENERBAHÇE

Dün sahada oynanan oyuna futbol demek inanın futbola ihanet olur! Hem Fenerbahçe'nin hem de Adana Demirspor'un kaosu tercih etmesi, pozisyonları bollaştırsa da, futbolun en önemli unsuru olan taktik zekayı iki takımda da göremedik. Vitor Pereira da Samet Aybaba da ilk maçtan gelecek adına olumlu sinyaller vermediler.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hadi Adana ekibi Süper Lige yeni çıktı ve çok fazla transfer yaptı. Eksikleri tolere edilebilir. Ya Fenerbahçe'ye ne demeli? Geçen sene olduğu gibi yine mükemmel bir Altay performansı izledik. Kalede Altay olmasa yine hüsran olurdu. Tabii Szalai ve Tisserand'ın da hakkını yemeyelim. Özellikle ilk yarıda rakibin ataklarına karşı ayakta kalan isimlerdi. Ne yazıkki yine kaleciyi ve savunma oyuncularını konuşuyoruz.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Vitor Perreira'yı eleştireceğim tek şey saha dizilişi… Yoksa geçen sene başarısız olmuş oyuncu grubuyla yapabileceği çok fazla bir şey yok. Ama bu 3'lü savunmanın forvet hattı daha iyi bir takım karşısında dağılacağı bir gerçek. Samatta'nın maliyet-takıma katkı karşılaştırmasına baktığımız zaman yeni Krasic'i görüyorum! Fenerbahçe'ye hiçbir şey katmadığı ortada.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Çok çok büyük hayal kırıklığı… Valla gol atamamasını geçtim, top kontrolü bile yapamıyor. Böyle kazık az görülür! Fenerbahçe yönetimi büyük ihtimalle eksiklerin farkındadır ama biz yine de hatırlatalım. Bu takıma golcü lazım, bu takıma 1-2 kanat oyuncusu lazım. Bir de bu takıma kafası karışık olmayan bir Pereira lazım. Aksi halde geçen sezonun tıpkısının aynısı olacak. Benden söylemesi…

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - KAZANMA ODAKLI

Fenerbahçe, Vitor Pereira ile beraber hazırlık maçlarından itibaren 3-4-2-1 formasyonuyla başladı. Bu sistemin adaptasyonu için oynanan hazırlık maçlarında çok olumlu sinyaller vermemişti. Nitekim Adana Demirspor maçında da bu net bir şekilde görüldü. Savunma, orta saha ve hücum hattında oyuncuların saha içi bir bütünlükle hareket etmediği de görüldü. Bu kompakt şeklinde oynanmayan oyun daha çok bireysel oyuncu performansı ve doğaçlama oynanan oyunun sonucunda çıkacak performansla günü kurtaran anlayış ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bölgeler arasındaki oyuncuların bu dizilişle ilgili oyuncu profil eksikliği, top kaybedildikten sonraki çok geniş alanda yakalanılması, ön alan baskısı yapılmaması, Gustavo ve Zajc'ın birbirini tamamlayamaması, Mesut ve İrfan'ın hep ayağına top istemesi, savunma arkası koşu yapmayışları, Samatta'nın yetersizliği, hücumdaki kombinasyon eksikliği, Samuel haricinde atletizmi açık alana çıkacak, hızlı, koşucu ve driplingci oyuncu eksikliği, sol kenarda Ferdi'nin vasatlığı saha içindeki oyun dengesizliğinin en temel sebebiydi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin bu oyunla, bu oyuncu kadrosuyla ve en önemlisi de bu 3'lü dizilişle sezon sonunu sürdürebilir bir oyun ortaya çıkarması ve bunu da taşıması çok zor görünüyor. İkinci yarı özellikle baskı yedikleri saha içinde takıma konuşacak, Adana Demir'in oyunun momentumunu yakaladığı dakikalarda temposunu düşürecek oyuncu eksikliği de var. Bu da zaten rakip baskısının oyunun ciddi bölümlerinde kontrol edememesine ve pozisyon vermesine neden oldu sarı-lacivertlilerin.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bunun en temel nedeni de saha içinde oyun içinde yapısal bozukluklar olduğu gibi iletişim, saha içi lideri olmaması bu olumsuz tablonun en önemli etkenleriydi. Fenerbahçe, ligin ilk maçında Adana'da önemli bir 3 puan kazandı. Ancak bu sarı-lacivertlileri yanıltmamalı. Bir an önce eksiklerini gidermeli. Moral- motivasyon açısından alınan galibiyet önemliydi. Sonuçta sarı-lacivertliler oyun odaklı değil 'kazanma odaklı' bir oyun oynayarak galip gelmesini bildi.

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