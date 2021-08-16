Son dakika spor haberi: Spor yazarları Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Çok çok büyük hayal kırıklığı… Valla gol atamamasını geçtim, top kontrolü bile yapamıyor. Böyle kazık az görülür! Fenerbahçe yönetimi büyük ihtimalle eksiklerin farkındadır ama biz yine de hatırlatalım. Bu takıma golcü lazım, bu takıma 1-2 kanat oyuncusu lazım. Bir de bu takıma kafası karışık olmayan bir Pereira lazım. Aksi halde geçen sezonun tıpkısının aynısı olacak. Benden söylemesi…
REHA KAPSAL - KAZANMA ODAKLI
Fenerbahçe, Vitor Pereira ile beraber hazırlık maçlarından itibaren 3-4-2-1 formasyonuyla başladı. Bu sistemin adaptasyonu için oynanan hazırlık maçlarında çok olumlu sinyaller vermemişti. Nitekim Adana Demirspor maçında da bu net bir şekilde görüldü. Savunma, orta saha ve hücum hattında oyuncuların saha içi bir bütünlükle hareket etmediği de görüldü. Bu kompakt şeklinde oynanmayan oyun daha çok bireysel oyuncu performansı ve doğaçlama oynanan oyunun sonucunda çıkacak performansla günü kurtaran anlayış ortaya çıktı.
Bölgeler arasındaki oyuncuların bu dizilişle ilgili oyuncu profil eksikliği, top kaybedildikten sonraki çok geniş alanda yakalanılması, ön alan baskısı yapılmaması, Gustavo ve Zajc'ın birbirini tamamlayamaması, Mesut ve İrfan'ın hep ayağına top istemesi, savunma arkası koşu yapmayışları, Samatta'nın yetersizliği, hücumdaki kombinasyon eksikliği, Samuel haricinde atletizmi açık alana çıkacak, hızlı, koşucu ve driplingci oyuncu eksikliği, sol kenarda Ferdi'nin vasatlığı saha içindeki oyun dengesizliğinin en temel sebebiydi.