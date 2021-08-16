Son dakika spor haberi: Spor yazarları Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - YENİ HOCA ESKİ FENERBAHÇE Dün sahada oynanan oyuna futbol demek inanın futbola ihanet olur! Hem Fenerbahçe'nin hem de Adana Demirspor'un kaosu tercih etmesi, pozisyonları bollaştırsa da, futbolun en önemli unsuru olan taktik zekayı iki takımda da göremedik. Vitor Pereira da Samet Aybaba da ilk maçtan gelecek adına olumlu sinyaller vermediler.

Hadi Adana ekibi Süper Lige yeni çıktı ve çok fazla transfer yaptı. Eksikleri tolere edilebilir. Ya Fenerbahçe'ye ne demeli? Geçen sene olduğu gibi yine mükemmel bir Altay performansı izledik. Kalede Altay olmasa yine hüsran olurdu. Tabii Szalai ve Tisserand'ın da hakkını yemeyelim. Özellikle ilk yarıda rakibin ataklarına karşı ayakta kalan isimlerdi. Ne yazıkki yine kaleciyi ve savunma oyuncularını konuşuyoruz.