Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Ömer Üründül'den Samatta tepkisi! "Oynatılması mantıksız"

Son dakika spor haberi: Ömer Üründül'den Samatta tepkisi! "Oynatılması mantıksız"

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri... Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u Mesut Özil'in attığı tek golle yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi yorumlarken sarı-lacivertli takımın Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:01
Son dakika spor haberi: Ömer Üründül'den Samatta tepkisi! "Oynatılması mantıksız"

ÖMER ÜRÜNDÜL - SİSTEME UYGUN KADRO YOK!

Fenerbahçe ilk 10 dakikanın ardından devre sonuna kadar oyunu daha fazla kontrol eden taraftı. Genelde iki takım da topla ileriye rahat çıkıyordu. Bunun da en önemli nedeni takım savunmalarındaki rahatsızlıklardı. İkinci devre başlar başlamaz, 15 saniyede Fenerbahçe golü buldu.

Son dakika spor haberi: Ömer Üründül'den Samatta tepkisi! "Oynatılması mantıksız"

Bundan sonra ilk yarının aksine topa daha az sahip olmaya başladılar ve de skor avantajıyla geride kalabalık şekilde alan daralttılar. Son 20 dakika oyuncu değişiklikleri ile yoğun bir Adana Demirspor baskısı başladı ve ciddi tehlikeler yaşandı.

Son dakika spor haberi: Ömer Üründül'den Samatta tepkisi! "Oynatılması mantıksız"

Pereira son hamlesini Mesut'un yerine Sosa'yı alarak yaptı. Sonuçta son bölümde sıkıntılı anlar yaşayan Fenerbahçe üç puanı aldı. Çok sıcak bir havada, seneler sonra lige çıkmış Adana Demirspor'un coşkulu taraftarı önünde zorlanılsa da alınan bu üç puan son derece önemliydi.

Son dakika spor haberi: Ömer Üründül'den Samatta tepkisi! "Oynatılması mantıksız"

Şimdi gelelim Fenerbahçe'nin saha içi arızalarına: Bir defa 3-4-3 sisteminde orta sahanın kenarlarında oynayacak ideal oyuncu tipi kadroda yok. İleri üçlüye baktığınız zaman Mesut ve İrfan Can'ın genel yapıları kanat forvetine uygun değil.

Son dakika spor haberi: Ömer Üründül'den Samatta tepkisi! "Oynatılması mantıksız"

Bunların yanında lig başladı, ocak ayından beri ivedilikle yapılması gereken iyi bir santrfor transferi bir türlü gerçekleşmedi. Samatta'dan hala medet umulması da mantıkla bağdaşmıyor. Ben en çok Szalai ile Zajc'ı beğendim Fenerbahçe'de. Altay da yine iki önemli kurtarış yaptı.

Son dakika spor haberi: Ömer Üründül'den Samatta tepkisi! "Oynatılması mantıksız"

Ligin yeni takımı Adana Demirspor çok önemli transferler yaptı. Doğal olarak zamana ihtiyaçları var ama bu sezon ligde ses getirirler. Hakem açısından baktığımız zaman Ali Şansalan'ın genel yönetimi iyiydi ama ikinci yarıda Castro'ya yapılan hareket net penaltıydı. VAR'dan da ses çıkmadı.

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