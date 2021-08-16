Son dakika spor haberi: Ömer Üründül'den Samatta tepkisi! "Oynatılması mantıksız"

Bunların yanında lig başladı, ocak ayından beri ivedilikle yapılması gereken iyi bir santrfor transferi bir türlü gerçekleşmedi. Samatta'dan hala medet umulması da mantıkla bağdaşmıyor. Ben en çok Szalai ile Zajc'ı beğendim Fenerbahçe'de. Altay da yine iki önemli kurtarış yaptı.