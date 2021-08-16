Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de İrfan cana 'Can' kattı

Sarı-lacivertli takımın sezona 3 puanla başlamasında İrfan Can Kahveci'nin payı büyüktü. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Mesut'un attığı golde asisti yapan isim oldu. Sahada basmadık yer bırakmayan, mücadelesiyle taraftarların beğenisini kazanan İrfan, hücum kadar savunmaya verdiği destekle de takdir aldı. Sarı-lacivertli futbolcu karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Zor bir deplasmanda güzel bir başlangıç yaptık. Taraftarımızı mutlu ettiğimiz için sevinçliyiz" ifadesini kullandı. Fenerbahçe formasıyla 13. maçına çıkan İrfan Can Kahveci, 3. kez asist yaptı.