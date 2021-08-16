Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de HJK Helsinki maçı hazırlıklarına başladı!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı idmanı pas yaparak sürdürdüğü aktarıldı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia ve Dimitris Pelkas'ın tedavilerine devam edildiği aktarıldı. Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Serdar Dursun ise antrenmanda yer alamadı.

Fenerbahçe, 17 Ağustos Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.