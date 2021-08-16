Son dakika spor haberi: Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemine Ahmet Çakar'dan sert eleştiri! "Penaltıyı atladı"

Fenerbahçe ilk devre özellikle Mesut Özil gibi İrfan Can Kahveci gibi teknik oyuncularla topun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Sarı-lacivertliler, Adana'da ilk yarı cümbür cemaat hücuma kalktıklarında önemli kontrataklar yediler. İlk yarı Gustavo'nun vurduğu top direkten çizgiye vurup çıktı. Üçlü savunma çok riskli. Vitor Pereira, bu işi niye buraya getirdi, anlaşılır gibi değil. Samatta geçen seneki gibi etkisiz devam ediyor. İkinci yarı yerine Serdar girdi, o da 15 dakika sonra omzundan sakatlanıp çıktı. İkinci yarı Adan Demirspor çok iyi oynadı. Fakat ikinci yarının başında Mesut'un attığı golle de Fenerbahçe belki de hak etmediği bir maçı kazanıverdi. Fenerbahçe'de ciddi problemler var. Kadro kalitesi asla geçen seneden daha iyi değil. Fakat sezonun ilk maçı, Adana gibi çok sıcak bir deplasmandan iyi oynamadan 3 puanı almak pek tabii de önemli. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Fenerbahçe'nin ne oyunu ne de kadro derinliği geçen seneden daha iyi değil. Karşılaşmayı yöneten hakem Ali Şansalan için tartışılan iki pozisyon var. Adana Demirspor'un iki adet penaltı beklediği pozisyon. İkisi de ikinci yarıda yaşandı. İlki bence penaltı, Castro'ya Osayi'nin darbesi var. Topa dokunamıyor. Ama ikinci pozisyon penaltı değildi. Nazım Sangare ayağını sallıyor fakat rakibe teması yok.