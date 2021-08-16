Samatta sürprizi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Adana Demirspor karşılaşmasında sürprize imza attı. Portekizli çalıştırıcı, ileri uçta Samatta’ya görev verdi. Hazırlık maçlarında Serdar Dursun’u oynatan deneyimli hoca, böylece Samatta tercihiyle şaşırttı. Fazla varlık gösteremeyen Samatta ikinci yarının başında oyundan alındı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Adana Demirspor karşılaşmasında sürprize imza attı. Portekizli çalıştırıcı, ileri uçta Samatta'ya görev verdi. Hazırlık maçlarında Serdar Dursun'u oynatan deneyimli hoca, böylece Samatta tercihiyle şaşırttı. Fazla varlık gösteremeyen Samatta ikinci yarının başında oyundan alındı.